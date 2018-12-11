2018-12-11T10:00:42+03:00
Происшествия

Под Курском сгорел деревянный дом

Под Курском сгорел деревянный дом
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
В доме сгорели стены, потолочное перекрытие и полВ доме сгорели стены, потолочное перекрытие и полФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

Жилой деревянный дом в деревне Фокино Дмитриевского района загорелся 11 декабря примерно в 00:43, сообщили в ГУ МЧС по Курской области. На место ЧП выехали пожарные 26 ПЧ Дмитриевского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

С огнем пожарные справились в 00:59. В доме размером 10х6 метров сгорели стены, потолочное перекрытие и пол. В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На "Курской аномалии" выступят команды из России, ДНР и Белоруссии
В Курске пройдет конкурс пианистов
Елочные базары в Курске откроются 20 декабря
В Курске пустят еще несколько льготных автобусов
В Курске на Народной нашли труп
В Курске наградили победителей конкурса «Щит и лира»
В Курской области завершается осенний призыв
Что подарить родителям на Новый год в Курске?
Под Курском сгорел дом
В Курске откроется выставка «Зимнее настроение»
Куряне похищали товары с полок магазина, в котором работали
В Курской области раскрыли кражу более 100 тысяч рублей с карты
Мошенники списали с карты курянки 15 тысяч рублей
Курян предупреждают о гололеде
В Воронеже проект «Сила команды» Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк стал победителем Премии RuPoR
Приоритеты в работе законодательной власти
Под Курском ВАЗ врезался в столб
Под Курском иномарка перевернулась в кювет