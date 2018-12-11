Под Курском сгорел деревянный дом
Под Курском сгорел деревянный дом
В доме сгорели стены, потолочное перекрытие и полФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Жилой деревянный дом в деревне Фокино Дмитриевского района загорелся 11 декабря примерно в 00:43, сообщили в ГУ МЧС по Курской области. На место ЧП выехали пожарные 26 ПЧ Дмитриевского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.
С огнем пожарные справились в 00:59. В доме размером 10х6 метров сгорели стены, потолочное перекрытие и пол. В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.