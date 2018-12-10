Курская полиция призывает к вниманию на дорогах

10 Дек. 16:39 2018-12-10T16:39:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Сложные погодные условия требует большей осторожностиФото: Яна ШЕЛЕСТ

Госавтоинспекция Курской области рекомендует автолюбителям быть крайне внимательными на дороге. Строго соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и избегать резких маневров.

Сложные погодные условия требует большей осторожности и от пешеходов. При нахождении вблизи проезжей части необходимо обозначить свое присутствие с помощью световозвращающих элементов.

Также сотрудники полиции рекомендуют автовладельцам не оставлять транспорт на проезжей части для возможности чистки дорог и во избежание эвакуации транспорта.