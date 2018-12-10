Курская полиция призывает к вниманию на дорогах
Обращение к водителям.
Сложные погодные условия требует большей осторожностиФото: Яна ШЕЛЕСТ
Госавтоинспекция Курской области рекомендует автолюбителям быть крайне внимательными на дороге. Строго соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и избегать резких маневров.
Сложные погодные условия требует большей осторожности и от пешеходов. При нахождении вблизи проезжей части необходимо обозначить свое присутствие с помощью световозвращающих элементов.
Также сотрудники полиции рекомендуют автовладельцам не оставлять транспорт на проезжей части для возможности чистки дорог и во избежание эвакуации транспорта.
Обращение к водителям.