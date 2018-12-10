2018-12-10T16:19:44+03:00
Деловой Курск

В Курске откроют единый информационный центр

Куряне перейдут на единую квитанцию за ЖКУ
Светлана ВОЛКОВА
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Вскоре ЖКУ куряне смогут оплатить по единой квитанцииВскоре ЖКУ куряне смогут оплатить по единой квитанцииФото: Из архива КП.
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Это поможет актуализировать и систематизировать имеющиеся в регионе базы данных, снизить затраты по их ведению, обеспечить максимальный контроль информационных потоков, сделать расчеты за ЖКУ более понятными и прозрачными для курян, сообщили в администрации региона.

Ресурсоснабжающие организации региона поддерживают идею создания в Курской области информационного пространства и примут участие в разработке «дорожной карты». Для этого в комитете ЖКХ и ТЭК Курской области будет создана специальная рабочая группа, которая обсудит все юридические и технические тонкости перехода на новую систему работы, результатом которой станет возможность формирования единого платежного документа. Это будет способствовать повышению платежной дисциплины и повышению прозрачности расчетов за ЖКУ. Автоматическое, минуя посредников, зачисление платежей на счет ресурсоснабжающих организаций исключит возможность мошенничества. У собственников появится возможность оплатить, как всю квитанцию целиком, так и услуги отдельных поставщиков.

Первое заседание рабочей группы под руководством Алексея Смирнова намечено на 19 декабря. Выработанные там решения лягут в основу постановления врио губернатора Курской области Романа Старовойта.

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