Курские спасатели предупреждают о тумане

10 Дек. 16:16 2018-12-10T16:17:54+03:00

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С вечера 10 декабря и на протяжении суток в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Временами небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси. Местами туман, ночью местами гололедица. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью от -4…+1 ºС, днем от -2…+3 ºС.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий.

Во время тумана рекомендется воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим. Управляя автомобилем на скользкой дороге, следует избегать резких поворотов и торможений.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в «Службу спасения» по номеру телефона «112».