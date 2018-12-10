Роспотребнадзор рассказал курянам, как выбрать новогодние подарки

10 Дек. 16:08 2018-12-10T16:08:27+03:00

Обращайте внимание на маркировку и свежесть конфет и фруктов

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В Курской области проходят проверки предприятий, формирующих новогодние подарки, с проведением необходимых лабораторных исследований кондитерских изделий, входящих в состав презентов.

Одни из основных требований - полная информация о составе детских подарков, сроках годности и условиях хранения, наличие листа-вкладыша с указанием перечня продукции, входящей в состав подарков, безопасных детских игр и игрушек. Если внутри сладкого подарка есть игрушка, то она должна быть в упаковке, предназначенной для контакта с пищевыми продуктами.

Потребителям при выборе детских новогодних подарков Управление Роспотребнадзора по Курской области рекомендует:

- покупать продукцию только в магазинах, супермаркетах, на рынках;

- избегать приобретения детских подарков «с рук», на стихийных рынках;

- при выборе подарка обращать внимание на наличие листа-вкладыша с указанием перечня продуктов, входящих в состав подарка; информации о требованиях к условиям хранения, сроках годности.

- обращать внимание на целостность упаковки, наличие четкой (читаемой) маркировки, отсутствие признаков порчи и гнили на фруктах.

Шоколадные, кондитерские изделия должны быть с соответствующей маркировкой.

Потребитель имеет право убедиться в наличии сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность пищевых продуктов, игрушек - сертификатов соответствия или деклараций о соответствии.

Чему нужно отдавать предпочтение при выборе новогоднего подарка для ребенка?

При выборе конфет отдать предпочтение следует шоколадным. Кроме калорий, шоколад содержит еще калий, кальций, магний, фосфор и необходимые организму биофлавоноиды, антиоксидатны, витамины А, С, Е, хотя и в небольших количествах. Содержащийся в какао-бобах магний улучшает память.

Удачным выбором станет зефир. В нем совершенно отсутствуют жиры – как животные, так и растительные. Для его производства используют только белки, сахар, фруктово-ягодное пюре и ряд натуральных загустителей, таких как агар-агар, пектин или желатин. Белок, входящий в состав зефира, служит строительным материалом для мышц, а глюкоза улучшает деятельность мозга и укрепляет иммунитет.

Из-за отсутствия в составе жиров диетическим продуктом является пастила.

При выборе вида печенья, следует знать, что при соблюдении диет, связанных с проблемами ЖКТ, врачи рекомендуют галетное печенье, калорийность которого ниже калорийности песочного печенья.

В случае, если у родителей возникнут сомнения относительно качества и безопасности сладких подарков, а также детской одежды, обуви и игрушек, они могут обратиться за разъяснениями на «горячую линию» Управления Роспотребнадзора по Курской области по телефону 58-71-86.