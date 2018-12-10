В ГУ МЧС по Курской области состоится прием граждан

СЕГОДНЯ 16:02 2018-12-10T16:02:57+03:00

При себе нужно иметь паспорт

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12 декабря с 12:00 до 20:00 в Главном управлении МЧС России по Курской области пройдет общероссийский день приема граждан. Специалисты ответят на вопросы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, соблюдения норм пожарной безопасности, гражданской обороны и другие.

Прием состоится по адресу: город Курск, ул. Можаевская, 6, в порядке живой очереди при предоставлении паспорта. Регистрация граждан, участвующих в личном приеме, осуществляется в кабинете № 109 (г. Курск, ул. Можаевская 6, 1 этаж).