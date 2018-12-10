Под Курском иномарка сбила пешехода
Мужчина скончался на месте ДТП
ДТП произошло ночьюФото: Светлана ВОЛКОВА
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Авария произошла 9 декабря около часа ночи на 551 километре аавтодороги М-2 «КРЫМ» в Медвенском районе.
Как сообщили в ГИБДД, 48-летний водитель ехал на автомобиле ВОЛЬВО с полуприцепом Шмитц в сторону Белгорода. По предварительным данным он сбил на вышедшего из-за стоящего на обочине аатомобиля пешехода. 37-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия.
Подробности аварии уточняются.