Под Курском иномарка сбила пешехода

10 Дек. 15:47 2018-12-10T15:47:34+03:00

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Авария произошла 9 декабря около часа ночи на 551 километре аавтодороги М-2 «КРЫМ» в Медвенском районе.

Как сообщили в ГИБДД, 48-летний водитель ехал на автомобиле ВОЛЬВО с полуприцепом Шмитц в сторону Белгорода. По предварительным данным он сбил на вышедшего из-за стоящего на обочине аатомобиля пешехода. 37-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия.

Подробности аварии уточняются.