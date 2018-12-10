2018-12-10T15:37:32+03:00
Происшествия

В Курске осудили 27-летнего извращенца

Мужчина через интернет склонял детей к сексуальным действиям
Яна ШЕЛЕСТ
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Мужчина 4,5 года проведет в колонииМужчина 4,5 года проведет в колонии
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С октября 2016 года по 25 ноября 2016 года 27-летний житель Курска в одной из соцсетей вел переписку с четырьмя малолетними детьми. Мужчина, желая удовлетворить свои сексуальные потребности, склонял их к действиям сексуального характера – просил присылать фотографии и видеоролики с демонстрацией половых органов.

Сеймский межрайонный следственный СУ СК по Курской области собрал достаточно доказательств для вынесения обвинительного приговора. Суд признал мужчину виновным в совершении четырех эпизодов преступлений по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ — «Действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Курянину назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

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