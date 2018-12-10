В Курске пройдут тематические показы «День короткометражного кино-2018»

СЕГОДНЯ 15:12 2018-12-10T15:12:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В прошлом, 2017 году, мероприятия «Дня короткометражного кино» состоялись в 12 странах мира, охватив при этом и 49 регионов России. В этом году география акции еще более обширна: 15 стран мира и 60 регионов России на 500 площадках. Киносеансы проходят в кинотеатрах и кафе, театрах и университетах, библиотеках и школах, музеях и торговых центрах, а также на интернет-порталах. Нынешняя кинопрограмма состоит из следующих альманахов короткого метра: «Семейное кино», «Звезды в коротком метре», «Фестивальные хиты. Один против всех», «Детская анимация», «Экранизации».

В Курской области программу всероссийской акции будут демонстрировать с 15 по 25 декабря на закрытых показах в учебных учреждениях, а также в кинотеатрах области и на открытых общественных площадках Курска:

- 15 декабря в 16.00 - Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева,

- 15 декабря в 18.00 - Байк-бар Bananas Bike & Bar,

- 23 декабря в 17.00 - ТРЦ «Манеж».

Вход свободный.