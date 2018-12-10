2018-12-10T15:10:49+03:00
Происшествия

В Курске таксист похитил у клиентки мобильник

Возбуждено уголовное дело
Яна ШЕЛЕСТ
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Водитель сказал, что никакого мобильного у него в салоне нетВодитель сказал, что никакого мобильного у него в салоне нетФото: Из архива "КП"
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Сотрудники курской полиции установили водителя такси, похитившего у клиентки дорогой телефон, сообщили в УМВД по Курской области.

Женщина после поездки в такси не смогла найти свой мобильный телефон. Она перезвонила водителю, попросила проверить салон, а в случае его обнаружения вернуть гаджет. Водитель сказал, что никакого мобильного у него в салоне нет.

Однако после начала разбирательства оперативники выяснили, что телефон водитель все же нашел, но решил оставить его себе. Мобильник уже вывернули владелице. По данному факту в отношении 41-летнего водителя возбуждено уголовное дело.

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