В Курске таксист похитил у клиентки мобильник
Возбуждено уголовное дело
Водитель сказал, что никакого мобильного у него в салоне нетФото: Из архива "КП"
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Сотрудники курской полиции установили водителя такси, похитившего у клиентки дорогой телефон, сообщили в УМВД по Курской области.
Женщина после поездки в такси не смогла найти свой мобильный телефон. Она перезвонила водителю, попросила проверить салон, а в случае его обнаружения вернуть гаджет. Водитель сказал, что никакого мобильного у него в салоне нет.
Однако после начала разбирательства оперативники выяснили, что телефон водитель все же нашел, но решил оставить его себе. Мобильник уже вывернули владелице. По данному факту в отношении 41-летнего водителя возбуждено уголовное дело.