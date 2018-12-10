2018-12-10T14:57:03+03:00
Звезды

В Курске состоится "Новогодний бал князя Орловского"

Концерт пройдет 15 декабря на сцене концертного зала «Свиридовский»
Яна ШЕЛЕСТ
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Зрителей ждет праздничная программа, наполненная прекрасной музыкойЗрителей ждет праздничная программа, наполненная прекрасной музыкой
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15 декабря в 19.00 на сцене концертного зала «Свиридовский» Курской государственной филармонии состоится благотворительный «Новогодний бал князя Орловского» в исполнении ведущих солистов Московского музыкального театра «Геликон-опера».

Зрителей ждет праздничная программа, наполненная прекрасной музыкой, яркими номерами и новогодними сюрпризами. В концерте прозвучат арии из известных опер и оперетт, таких как куплеты князя Орловского из оперетты «Летучая мышь» И. Штрауса, Куплеты Тореадора и Хабанера из оперы «Кармен» Ж. Бизе, каватина Фигаро из «Севильского цирюльника» Дж. Россини, колыбельная Клары из оперы Дж. Гершвина «Порги и Бесс», а также песенные хиты всех времен - «Only You», «Besame Mucho», «Love Me Tender» и другие.

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