2018-12-10T14:28:42+03:00
Происшествия

Курянку обвиняют в серии краж

Женщина воровала с витрин магазинов, считают в полиции
Ольга ДАНИЛОВА
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Женщине грозит срокЖенщине грозит срокФото: Из архива КП.
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Сотрудники Железнодорожного отдела полиции заподозрили женщину в кражах товара с витрин магазинов в Курске. В рамках оперативных действий стражи порядка выяснили, что 46-летняя особа причастна к хищению из магазина автотехники. Уже в рамках расследования и сбора доказательств определилась, что подозреваемая причастна к еще одной аналогичной краже, но уже из магазина сотовой связи.

Каждый раз она выжидала момент, когда продавцы были заняты с другими покупателями, вскрывала витрины и воровала представленный товар. В одном случае ущерб составил более 20 тысяч рублей, а во втором почти 40 тысяч. Краденое продавала случайным знакомым. Сейчас по всем фактам ведется следствие. Женщину проверяют на причастность к другим преступлениям.

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