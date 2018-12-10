У курского таксиста украли планшет
Кражу раскрыли полицейские
Возбуждено уголовное делоФото: Из архива "КП"
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Сотрудники Северного отдела полиции раскрыли кражу, жертвой которой стал водитель такси. Злоумышленники разбили окно в машине и похитили из нее планшет, сообщили в УМВД по Курской области.
Полицейские просмотрели записи с камеры видеонаблюдения. На одной из них был зафиксирован момент кражи. Сотрудники полиции узнали предполагаемого похитителя, им оказался ранее судимый 22-летний парень.
При первом опросе он сознался в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело.