В ДТП под Курском погибла женщина, двое пострадали
На встречке столкнулись два ВАЗа
Ситуация на дорогах сейчас сложнаяФото: Светлана ВОЛКОВА
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Страшная авария произошла 9 декабря примерно в 19 часов 20 минут на 50 километре автодороги Хомутовка-Рыльск-Глушково. Здесь 53-летний водитель ВАЗ 21099, ехавший со стороны Рыльска в сторону Глушково, по предварительным данным, не справился с управлением авто.
В результате машина столкнулась с автомобилем ВАЗ 21100, который ехал навстречу, со стороны поселка Теткино в сторону Рыльска.
В результате ДТП водители получили ранения. Они доставлены в ОБУЗ "Рыльская ЦРБ". 50-летняя женщина-пассажир ВАЗ 21099 от полученных травм погибла на месте ДТП.