Курских родителей штрафуют за детей, гуляющих в вечернее время

СЕГОДНЯ 13:27 2018-12-10T13:31:04+03:00

В ходе рейдов проверили, чем занимаются подростки в вечернее время Фото: УМВД России по Курской области.

В этом году в Курске составили более 150 административных протоколов

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Согласно закону Курской области 4 января 2003 г. № 1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области» нахождение детей в общественных местах после 22.00 и до 6.00 без присутствия родителей или опекунов запрещено, сообщили в УМВД по Курской области.

Сотрудники полиции, члены комиссия по делам несовершеннолетних, представители интернет-сообщества, члены общественного совета при УМВД и несколько родителей проверили, чем занимаются курские подростки в вечернее время.

Они прошлись по паркам, подъездам и другим местам скопления подростков и несмотря на минусовую температуру, несовершеннолетних все же обнаружили. Большинство детей направлялись домой, их родителям порекомендовали тщательней следить за своими детьми.

За время рейда выявлено десять административных правонарушений, из них пять – по несоблюдению ст. 46 ЗКО № 1 и 5 по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

В этом году только по Сеймскому округу Курска 68 родителей привлекли к административной ответственности за то, что допустили нахождение своих детей в общественных местах в неположенное время. Всего по городу составлено более 150 подобных протоколов.