2018-12-10T12:54:39+03:00
Общество

Руководство УФССП по Курской области проведет прием граждан

При себе необходимо иметь паспорт
Яна ШЕЛЕСТ
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Прием состоится по адресу: г. Курск, улица Черняховского, 4Прием состоится по адресу: г. Курск, улица Черняховского, 4Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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12 декабря 2018 года с 12:00 до 20:00 в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Курской области и его структурных подразделениях пройдет День единого приема граждан.

Прием граждан будут осуществлять руководитель Управления – главный судебный пристав Курской области, его заместители, начальники отделов аппарата Управления, а также начальники структурных подразделений Управления и их заместители.

Прием состоится по адресу: г. Курск, улица Черняховского, 4. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и/или документы, подтверждающие полномочия.

По вопросам записи на прием и получения дополнительной информации граждане и представители организаций могут обратиться по телефону: (4712) 36 07 68.

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