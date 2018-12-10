2018-12-10T12:53:50+03:00
Происшествия

Курские медики подделывали данные о выездах скорой

В некоторых случаях неотложка прибывала на место спустя час и позже
Ольга ДАНИЛОВА
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В районе нашли несколько грубых нарушенийВ районе нашли несколько грубых нарушенийФото: Из архива КП.
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Прокуратура Кореневского района выяснила, что в местной районной больнице вели одновременно два журнала, в которых фиксировали данные об одних и тех же вызовах бригады скорой медицинской помощи. В одном журнале регистрировалось реальное время вызовов и выездов по ним, а во второй вносились недостоверные сведения о работе бригады скорой медицинской помощи. Изучение документов вскрыло несоблюдение времени, установленного для выезда скорой медицинской помощи. В некоторых случаях "скорая" выезжала спустя час и больше.

А иногда служебные автомобили скорой помощи возили врачей домой и обратно. В некоторых случаях пациенты ожидали приема врачами больницы более получаса со времени, которое было назначено больному.

Прокурор Кореневского района внес главному врачу ОБУЗ «Кореневская ЦРБ» представление, в котором потребовал устранить нарушения, а также привлечь виновных лиц к установленной законом ответственности.

Рассмотрение акта реагирования находится на контроле прокуратуры района.

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