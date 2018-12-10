Курян проконсультируют по качеству новогодних подарков

СЕГОДНЯ 12:36 2018-12-10T12:36:08+03:00

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В преддверии новогодних праздничных мероприятий Управление Роспотребнадзора по Курской области проводит тематическое консультирование курян по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбора новогодних подарков.

Ведущие специалисты управления ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, пиротехники, услуг аниматоров и детских елок, а также о действующих нормативных требованиях к этой категории товаров и услуг.

Консультации будут проводиться до 21 декабря в рабочие дни с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 15.45 по телефону 58-71-86.