2018-12-10T12:36:08+03:00
Общество

Курян проконсультируют по качеству новогодних подарков

Задать свой вопрос можно по телефону
Ольга ДАНИЛОВА
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Новый год уже скороНовый год уже скороФото: Светлана ВОЛКОВА
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В преддверии новогодних праздничных мероприятий Управление Роспотребнадзора по Курской области проводит тематическое консультирование курян по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбора новогодних подарков.

Ведущие специалисты управления ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, пиротехники, услуг аниматоров и детских елок, а также о действующих нормативных требованиях к этой категории товаров и услуг.

Консультации будут проводиться до 21 декабря в рабочие дни с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 15.45 по телефону 58-71-86.

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