2018-12-10T11:54:29+03:00
Общество

В Курской области задержали 19 пьяных водителей

Три человека от прохождения освидетельствования отказались
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Всего выявлено 2486 нарушений ПДДВсего выявлено 2486 нарушений ПДДФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

На минувших выходных сотрудники УГИБДД по Курской области провели рейды по выявлению пьяных водителей. За нахождение за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии были остановлены 19 водителей.

Три водителя отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. А еще восемь были задержаны за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Также сотрудники Госавтоинспекции выявили 185 пешеходов, нарушивших ПДД. Всего выявлено 2486 нарушений ПДД, средствами фото-видеофиксации зафиксировано 1389 нарушений ПДД, в том числе 1160 нарушений скоростного режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курская полиция призывает к вниманию на дорогах
В Курске откроют единый информационный центр
Курские спасатели предупреждают о тумане
Роспотребнадзор рассказал курянам, как выбрать новогодние подарки
В ГУ МЧС по Курской области состоится прием граждан
Под Курском иномарка сбила пешехода
В Курске осудили 27-летнего извращенца
В Курске пройдут тематические показы «День короткометражного кино-2018»
В Курске таксист похитил у клиентки мобильник
В Курске состоится "Новогодний бал князя Орловского"
Курянку обвиняют в серии краж
У курского таксиста украли планшет
В ДТП под Курском погибла женщина, двое пострадали
Состоялась рабочая встреча Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимира Салмина с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом
Курских родителей штрафуют за детей, гуляющих в вечернее время
Руководство УФССП по Курской области проведет прием граждан
Курские медики подделывали данные о выездах скорой
Курян проконсультируют по качеству новогодних подарков
Под Курском погиб водитель «Фольксвагена»
Роман Старовойт встретился с лидерами курского волонтерского движения
Баскетболистки курского «Динамо» разгромили «Енисей»
Под Курском насмерть сбили пешехода
Курян просят помочь в поисках парня из соседней области
В Курской области «Форд Транзит» сбил пешехода
В Курске пройдет Всероссийский турнир по фехтованию
С начала года 66 несовершеннолетних курянок стали мамами
Курян предупреждают о гололеде и тумане