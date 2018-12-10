2018-12-10T11:54:29+03:00
Общество

В Курской области задержали 19 пьяных водителей

Три человека от прохождения освидетельствования отказались
Яна ШЕЛЕСТ
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Всего выявлено 2486 нарушений ПДДВсего выявлено 2486 нарушений ПДДФото: Яна ШЕЛЕСТ
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На минувших выходных сотрудники УГИБДД по Курской области провели рейды по выявлению пьяных водителей. За нахождение за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии были остановлены 19 водителей.

Три водителя отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. А еще восемь были задержаны за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Также сотрудники Госавтоинспекции выявили 185 пешеходов, нарушивших ПДД. Всего выявлено 2486 нарушений ПДД, средствами фото-видеофиксации зафиксировано 1389 нарушений ПДД, в том числе 1160 нарушений скоростного режима.

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