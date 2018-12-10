2018-12-10T11:26:12+03:00
Происшествия

Под Курском погиб водитель «Фольксвагена»

Автомобиль перевернулся в Кореневском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Водитель скончался на местеВодитель скончался на местеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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9 декабря примерно в 17:20 в Кореневском районе недалеко от села Внезапное 52-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» наехал на препятствие, после чего машина перевернулась и съехала в кювет.

На место происшествия выехали пожарные ПЧ № 31 Кореневского района, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. В результате ДТП водитель скончался на месте.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие девять человек и три единицы техники, в том числе от МЧС – три человека и одна единица техники.

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