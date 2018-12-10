2018-12-10T09:47:50+03:00
Происшествия

Под Курском насмерть сбили пешехода

ДТП произошло в Медвенском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Мужчина скончался на местеМужчина скончался на местеФото: Из архива "КП"
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9 декабря около двух часов ночи 48-летний водитель автомобиля «Вольво» двигался по хутору Черниченские дворы в Медвенском районе и наехал на 37-летнего мужчину.

На место ДТП приехали пожарные-спасатели ПСЧ № 34 Медвенского района, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. Пешеход от полученных травм скончался на месте.

В устранении последствий ДТП принимали участие семь человек и три единицы техники, в том числе от МЧС – три человека и одна единица техники. Обстоятельства ДТП выясняются.

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