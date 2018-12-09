2018-12-09T13:08:13+03:00
Происшествия

Курян просят помочь в поисках парня из соседней области

Александр Филатов исчез 5 декабря
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
фото: предоставлено волонтерами.фото: предоставлено волонтерами.
Изменить размер текста:

Волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Курск" просят помощь найти, пропавшего в Белгородской области парня. 27-летний Александр Филатов ушел из дома в селе Лозное Чернянского района 5 декабря около 7:30. С тех пор близкие его не видели.

Приметы молодого человека: рост 170-174 см, худощавого телосложения, короткие русые волосы, голубые глаза.

В день пропажи был одет в болониевую куртку темного цвета, олимпийку с красно-белыми полосками на рукавах, синие джинсы и черные утепленные галоши.

Волонтеры просят всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, сообщить об этом на горячую линию отряда 8-800-700-54-52 или в полицию 02, 102.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На "Курской аномалии" выступят команды из России, ДНР и Белоруссии
В Курске пройдет конкурс пианистов
Елочные базары в Курске откроются 20 декабря
В Курске пустят еще несколько льготных автобусов
В Курске на Народной нашли труп
В Курске наградили победителей конкурса «Щит и лира»
В Курской области завершается осенний призыв
Что подарить родителям на Новый год в Курске?
Под Курском сгорел дом
В Курске откроется выставка «Зимнее настроение»
Куряне похищали товары с полок магазина, в котором работали
В Курской области раскрыли кражу более 100 тысяч рублей с карты
Мошенники списали с карты курянки 15 тысяч рублей
Курян предупреждают о гололеде
В Воронеже проект «Сила команды» Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк стал победителем Премии RuPoR
Приоритеты в работе законодательной власти
Под Курском ВАЗ врезался в столб
Под Курском иномарка перевернулась в кювет