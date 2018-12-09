Курян просят помочь в поисках парня из соседней области

СЕГОДНЯ 13:08 2018-12-09T13:08:13+03:00

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Волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Курск" просят помощь найти, пропавшего в Белгородской области парня. 27-летний Александр Филатов ушел из дома в селе Лозное Чернянского района 5 декабря около 7:30. С тех пор близкие его не видели.

Приметы молодого человека: рост 170-174 см, худощавого телосложения, короткие русые волосы, голубые глаза.

В день пропажи был одет в болониевую куртку темного цвета, олимпийку с красно-белыми полосками на рукавах, синие джинсы и черные утепленные галоши.

Волонтеры просят всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, сообщить об этом на горячую линию отряда 8-800-700-54-52 или в полицию 02, 102.