Курян просят помочь в поисках парня из соседней области
Волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Курск" просят помощь найти, пропавшего в Белгородской области парня. 27-летний Александр Филатов ушел из дома в селе Лозное Чернянского района 5 декабря около 7:30. С тех пор близкие его не видели.
Приметы молодого человека: рост 170-174 см, худощавого телосложения, короткие русые волосы, голубые глаза.
В день пропажи был одет в болониевую куртку темного цвета, олимпийку с красно-белыми полосками на рукавах, синие джинсы и черные утепленные галоши.
Волонтеры просят всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, сообщить об этом на горячую линию отряда 8-800-700-54-52 или в полицию 02, 102.