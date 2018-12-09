2018-12-09T12:56:52+03:00
Происшествия

В Курской области «Форд Транзит» сбил пешехода

Информация о его состоянии сейчас уточняется
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: сайт ГУ МЧС по региону.фото: сайт ГУ МЧС по региону.
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Авария с пострадавшим случилась в Железногорске 7 декабря около половины десятого утра. В это время очевидцы сообщили о ДТП на номер «Службы спасения - 112». На место сразу же были направлены спасатели, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи.

На месте специалисты установили, что водитель автомобиля «Форд Транзит» сбил пешехода. Его личность и состояние сейчас уточняется.

В этот же день в 8:25 07 еще одна авария произошла вблизи поселка Черемисиново одноименного района. Там столкнулись «Камаз» и «Лифан». В результате ДТП также пострадал человек. В обстоятельствах и причинах ДТП разбираются специалисты.

Спасатели в очередной раз напоминают, что в случае любой беды всегда можно обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

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