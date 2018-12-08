В Курске пройдет Всероссийский турнир по фехтованию

8 Дек. 12:45 2018-12-08T12:45:21+03:00

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В пятый раз Курск встречает участников Всероссийского турнира по фехтованию на рапирах. Очередной турнир пройдет на призы чемпионки мира и Европы, заслуженного мастера спорта России Яны Рузавиной. В этом году предварительные заявки подали 699 спортсменов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Твери, Смоленска, Ярославля, Новосибирска, Воронежа, Сочи, Нижнего Новгорода, Ростова, Уфы, Казани, Владикавказа, Курской области и Луганска.

Соревнования пройдут с 10 по 15 декабря в Центре фехтования (Курск, ул. Советская, 3д). Торжественное открытие турнира состоится 10 декабря в 10-00. В первый день начало соревнований - в 10-30, в остальные дни с 10-00.