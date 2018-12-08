2018-12-08T12:13:31+03:00
Общество

С начала года 66 несовершеннолетних курянок стали мамами

А возраст вступления в брак в регионе вырос
Светлана ВОЛКОВА
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Мальчиков в регионе рождается больше, чем девочекМальчиков в регионе рождается больше, чем девочекФото: Из архива КП.
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За 10 месяцев этого года в Курской области родился 8841 ребенок. Об этом рассказала председатель регионального комитета ЗАГС Ольга Воробьева. Из них 3185 первенцев, 448 – родились четвертыми и последующими, а также 190 двойняшек. В этом году меньше стало детей, родившихся у матерей, не состоящих в браке. Таких малышей зарегистрировано 1396, что на 619 меньше чем в 2017 году. С начала этого года 66 маленьких курян родилось у мам в возрасте младше 18 лет. В прошлом году эта цифра была 108.

Ольга Воробьева отметила и тот факт, что в регионе рождается мальчиков больше, чем девочек.

Самыми популярными мужскими именами остаются Артем, Иван, Дмитрий, Александр, Максим, Михаил, Кирилл, Даниил. Девочек родители все чаще называют Анастасия, Дарья, Мария, Виктория, Анна, Полина, София, а также Варвара.

Вернулась былая популярность к таким именам как Тамара, Зинаида, Людмила, Петр, Борис, Виталий, Демьян, Игнатий, Прохор, Герман, Роберт. Есть и экстравагантные имена: Добромир, Гордей, Ладомира, Дарьяна, Славяна, Устинья, Святослава.

С начала этого года в регионе зарегистрировано более шести тысяч браков. Ольга Воробьева отметила существенное повышение возраста вступления в брак.

– Если 10 лет назад большинство девушек выходили замуж до 25 лет, то сейчас таких чуть больше трети. Похожая ситуация и у мужчин, которые предпочитают начинать семейную жизнь после 30-ти лет, - говорит она.

Возможности брачного возраста безграничны: в этом году зарегистрирован брак, заключенный между 82-летним мужчиной и 73-летней женщиной.

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