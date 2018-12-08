2018-12-08T11:43:11+03:00
Общество

Курян предупреждают о гололеде и тумане

Днем столбик термометра опустится до -7
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Курян просят воздержаться от поездок в такую погодуКурян просят воздержаться от поездок в такую погодуФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области до девяти вечера 8 декабря будет переменная облачность. Днем без осадков. Местами сохранятся гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Столбик термометра днем опустится до 2º-7º мороза.

Одной из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов является туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечет увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий, предупреждают в МЧС.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.

Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске пройдет Всероссийский турнир по фехтованию
С начала года 66 несовершеннолетних курянок стали мамами
Курская область перейдет на раздельный сбор ТБО
Сотрудников курской "Квадры" оштрафовали за отключения воды
Курскому педофилу из школы-интерната увеличили срок
В Курске покажут фильм о Солженицыне
Суд оштрафовал главу одного из курских районов
Названы имена лучших курских молодых ученых
Курский инвалид через суд добивается возврата денег за лекарство
Прокуратура нашла нарушения в курских ФАПах
Курскую семью хотят лишить родительских прав
Курян предупреждают о перепаде температур
УМВД по Курской области поблагодарило журналистов за сотрудничество
Курское предприятие сбрасывало свиные кишки в канализацию
В Курске выступит ансамбль танца «Соловьиный край России»
Из Курской области выдворили 97 иностранных граждан
Куряне сдали в банки почти 2,5 тонны мелочи
Курянин проник в чужой дом и забрал все, что плохо лежало
Баскетболистки курского «Динамо» обыграли венгерский «Шопрон»
Под Курском сгорела летняя кухня
Курян приглашают на "Кино в театре"
Откроется фотовыставка "От Курска до Кишенева"