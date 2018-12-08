Курян предупреждают о гололеде и тумане

8 Дек. 11:43 2018-12-08T11:43:11+03:00

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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области до девяти вечера 8 декабря будет переменная облачность. Днем без осадков. Местами сохранятся гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Столбик термометра днем опустится до 2º-7º мороза.

Одной из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов является туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечет увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий, предупреждают в МЧС.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.

Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле.