Курская область перейдет на раздельный сбор ТБО

8 Дек. 11:37 2018-12-08T11:37:56+03:00

Через год в регионе будут собирать отдельно ртутьсодержащие отходы и батарейки Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В Курской области начнется работа по переходу на раздельное накопление твердых коммунальных отходов, сообщили в администрации региона. План утвержден постановлением, которое подписал врио губернатора Роман Старовойт.

В регионе должны быть созданы условия для раздельного накопления ТКО. А с 1 января 2020 года будет организован сбор ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек) у курян.

Кроме того, в Курской области пройдут массовые экологические субботники с раздельным сбором отходов, семинары и круглые столы на темы повышения экологической культуры, конкурсы по накоплению вторичных ресурсов среди образовательных учреждений. Планируется участие курян во всероссийских акциях по сбору макулатуры.

Планы работы в этом направлении будут разработаны во всех муниципальных образованиях Курской области.