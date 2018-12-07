2018-12-07T16:59:31+03:00
Происшествия

Сотрудников курской "Квадры" оштрафовали за отключения воды

Без коммунальной услуги оставались жители Сеймского округа
Ольга ДАНИЛОВА
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Сроки отключения превысили нормативСроки отключения превысили нормативФото: Из архива КП.
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Нарушения при поставке горчей воды жителям Курска стали основанием для прокурорской проверки в отношении филиала ПАО «Квадра»-«Курская генерация».

- Проведение ремонтных работ тепловых сетей с 15 по 17 ноября повлекли прекращение горячего водоснабжения ряда многоквартирных домов по Магистральному проезду Курска с превышением установленной нормативной продолжительности, - отметили в ведомстве.

Прокуратура города внесла представление руководителю Филиала.

Против сотурждника теплоснабжающей организации, допустившего нарушение, прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ.

Ранее на основании постановления прокурора города в связи с прекращением 19 октября поставки горячей воды потребителям, проживающим в домах на территории Сеймского административного округа, сотрудник Филиала также был оштрафован.

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