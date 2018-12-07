2018-12-07T16:44:35+03:00
Происшествия

Курскому педофилу из школы-интерната увеличили срок

Бывший завуч проведет в заключении девять лет
Яна ШЕЛЕСТ
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Государственный обвинитель посчитал наказание слишком мягкимГосударственный обвинитель посчитал наказание слишком мягкимФото: Из архива "КП"
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Осужденный работал завучем школы-интерната для детей с ограниченными возможностями. В 2015 году он прямо в своем кабинете вступил в половую связь с несовершеннолетней воспитанницей учебного заведения. В 2016 - 2017 годах неоднократно совершал в отношении девочек, проживающих в интернате, насильственные действия.

Одной из воспитанниц педагог также звонил по телефону и разговаривал с ней на интимные темы, удовлетворяя свои сексуальные фантазии. Напуганные подростки, имеющие психические отклонения, боялись рассказывать об «особых» отношениях с замдиректора. Педагога «сдал» один из сотрудников интерната. После этого правоохранители провели ряд оперативных мероприятий и подозреваемого задержали.

Суд признал педагога виновным по семи эпизодам преступлений и приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права в течение 5 лет заниматься педагогической и воспитательной деятельностью, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Государственный обвинитель посчитал наказание слишком мягким и подал апелляцию. Представитель прокуратуры области поддержал доводы об изменении приговора и назначении более строгого наказания. Апелляционный суд согласился с мнением прокурора.

Осужденному назначили девять лет лишения свободы и запретили заниматься педагогической и воспитательной деятельностью в течение десяти лет, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Педагог, которого признали больным педофилией, направлен на принудительное лечение у врача-психиатра.

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