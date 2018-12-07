2018-12-07T16:33:50+03:00
Звезды

В Курске покажут фильм о Солженицыне

Вход бесплатный
Светлана ВОЛКОВА
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В Курске пройдет два показаВ Курске пройдет два показаФото: Из архива КП.
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Центр досуга «Ассоль» в рамках проекта «Документальное кино» проводит цикл ретроспективных кинопоказов документальных фильмов, посвященных 100-летию со дня рождения Александра Солженицына. Мероприятия проходят при поддержке Министерства культуры РФ и государственного научно-культурного центра «Дом русского зарубежья им. А.И. Солженицына».

В рамках проекта состоится показ фильма режиссёра Александра Сокурова «Беседы с Солженицыным». Александр Сокуров - российский кинорежиссер и сценарист художественных и документальных фильмов, заслуженный деятель искусств РФ и народный артист России, автор патриотических и филосовских кинолент «Молох», «Солнце», «Отец и сын», «Русский ковчег», «Фауст».

Фотовыставка «А. Солженицын: человек-эпоха» ознакомит с биографией писателя. Библиотека им. Н.Ю. Корнеева представит экспозицию его произведений.

Показ состоится 8 декабря в 15.30 и 11 декабря в 13.00

Вход свободный.

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