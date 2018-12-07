Суд оштрафовал главу одного из курских районов

СЕГОДНЯ 15:58 2018-12-07T15:58:45+03:00

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Нарушения выявили во время проверки исполнения бюджетного и антимонопольного законодательства. Во время мониторинга официального сайта размещения информации о закупках для государственных и муниципальных нужд прокурор нашел нарушения при заключении контракта об оказании услуг по уборке несанкционированных свалок в Беловском районе.

Прокурор направил Главе администрации Беловского района официальный запрос с требованием предоставить аукционную документацию, а также информацию о проведенных работах. Однако глава района не выполнил требования прокурора, посчитав предоставление материалов нецелесообразным, а требования прокурора незаконными.

В соответствии с действующими правовыми нормами требования прокурора подлежат безусловному исполнению в установленный срок, их невыполнение влечет за собой установленную законом ответственность, отметили в ведомстве.

В итоге района суд привлек главу администрации Беловского района к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом) и оштрафовал на две с половиной тысячи рублей.

Сейчас документация прокурору представлена в полном объеме, проводится проверка.