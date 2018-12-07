Курский инвалид через суд добивается возврата денег за лекарство

СЕГОДНЯ 15:38 2018-12-07T15:38:25+03:00

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В Железногорскую межрайонную прокуратуру обратился курянин с жалобой на нарушение его прав на обеспечение лекарственным препаратом.

Мужчина - инвалид 3 группы, по рецепту должен был получить два флакона лекарственного препарата. Однако в связи с отсутствием в аптеке этого лекарства в достаточном количестве он получил только один флакон, а второй был вынужден приобрести за свой счет, потратив 9,5 тысяч рублей.

- Несвоевременное приобретение лекарства Комитетом здравоохранения Курской области и отсутствие его в аптеке нарушило права инвалида на обеспечение лекарственным препаратом в достаточном количестве за счет средств федерального бюджета, - отметили в прокуратуре.

Железногорский межрайонный прокурор направил в суд иск о взыскании с Комитета здравоохранения Курской области денег, потраченных инвалидом на покупку необходимого лекарства.