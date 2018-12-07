Прокуратура нашла нарушения в курских ФАПах
Прокуратура проверила ОБУЗ «Курчатовская центральная районная больница» на предмет организации первичной медицинской помощи в фельдшерско-акушерских пунктах.
выяснилось, что десять ФАПов не оснащены в полном объеме медицинским оборудованием, сюда своевременно не поступают лекарственные препараты. Во всех пунктах температура воздуха варьируется от 0 до +15 градусов, необходима замена входных дверей, оконных рам, светильников, в помещениях большинства ФАПов требуется ремонт.
Курчатовский межрайонный прокурор внес главному врачу курчатовской центральной районной больницы представление, в котором потребовал устранить нарушения. Кроме того прокурор направил в суд заявление о понуждении ОБУЗ «Курчатовская ЦРБ» доукомплектовать ФАПы медицинским оборудованием.