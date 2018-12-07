2018-12-07T15:27:33+03:00
Происшествия

Прокуратура нашла нарушения в курских ФАПах

Здесь холодно, нет лекарств и нужен ремонт
Ольга ДАНИЛОВА
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Курчатовские ФАПы находятся в плачевном состоянииКурчатовские ФАПы находятся в плачевном состоянииФото: Из архива КП.
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Прокуратура проверила ОБУЗ «Курчатовская центральная районная больница» на предмет организации первичной медицинской помощи в фельдшерско-акушерских пунктах.

выяснилось, что десять ФАПов не оснащены в полном объеме медицинским оборудованием, сюда своевременно не поступают лекарственные препараты. Во всех пунктах температура воздуха варьируется от 0 до +15 градусов, необходима замена входных дверей, оконных рам, светильников, в помещениях большинства ФАПов требуется ремонт.

Курчатовский межрайонный прокурор внес главному врачу курчатовской центральной районной больницы представление, в котором потребовал устранить нарушения. Кроме того прокурор направил в суд заявление о понуждении ОБУЗ «Курчатовская ЦРБ» доукомплектовать ФАПы медицинским оборудованием.

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