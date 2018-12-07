2018-12-07T14:41:22+03:00
Происшествия

Курскую семью хотят лишить родительских прав

С жалобой обратился опекун подростков
Ольга ДАНИЛОВА
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Мать детей уже наказывали, а теперь ей грозит лишение родительских правМать детей уже наказывали, а теперь ей грозит лишение родительских правФото: Из архива КП.
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В Железногорскую межрайонную прокуратуру обратился опекун детей 12 и 17 лет с жалобой на то, что родители подростков не исполняют свои обязанности.

- Выяснилшос, что отец и мать воспитанием и содержанием детей не занимаются. Женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, она ведет аморальный образ жизни, не работает, с детьми не проживает, не воспитывает и не содержит их, - рассказали в прокуратуре.

Железногорский межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление о лишении отца и матери родительских прав и взыскании алиментов на содержание детей.

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