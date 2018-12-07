2018-12-07T14:12:01+03:00
Происшествия

Курян предупреждают о перепаде температур

Водителей и пешеходов просят быть предельно осторожными
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
В регионе пройдет снегопадВ регионе пройдет снегопадФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В ближайшие дни в регионе ожидается ухудшение погодных условий – пройдет сильный снег, местами ожидается метель, на дорогах снежные заносы.

Учитывая складывающиеся погодные условия, Госавтоинспекция Курской области обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.

Осторожность следует проявлять не только водителям, но и пешеходам. Снег снижаею видимость на дорогах. Госавтоинспекция рекомендует использовать светоотражающие элементы, которые сделают пешеходов более заметными для водителей. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.

Убедительная просьба не оставлять свой автотранспорт на проезжей части, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Автотранспорт, препятствующий уборке проезжей части улиц, в случае ненахождения владельца будет незамедлительно эвакуирован на штраф-стоянку. Чтобы избежать неприятного опыта осуществляйте парковку на местах стоянки. Кроме того, паркуя машину в проблемных местах, вы рискуете стать участником ДТП.

Сотрудники ГИБДД ориентированы на оказание всесторонней помощи участникам дорожного движения.

Телефон дежурной части УМВД России по Курской области 102; телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области (4712) 36-70-01, 36-70-02.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На "Курской аномалии" выступят команды из России, ДНР и Белоруссии
В Курске пройдет конкурс пианистов
Елочные базары в Курске откроются 20 декабря
В Курске пустят еще несколько льготных автобусов
В Курске на Народной нашли труп
В Курске наградили победителей конкурса «Щит и лира»
В Курской области завершается осенний призыв
Что подарить родителям на Новый год в Курске?
Под Курском сгорел дом
В Курске откроется выставка «Зимнее настроение»
Куряне похищали товары с полок магазина, в котором работали
В Курской области раскрыли кражу более 100 тысяч рублей с карты
Мошенники списали с карты курянки 15 тысяч рублей
Курян предупреждают о гололеде
В Воронеже проект «Сила команды» Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк стал победителем Премии RuPoR
Приоритеты в работе законодательной власти
Под Курском ВАЗ врезался в столб
Под Курском иномарка перевернулась в кювет