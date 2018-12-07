Курян предупреждают о перепаде температур

7 Дек. 14:12 2018-12-07T14:12:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В ближайшие дни в регионе ожидается ухудшение погодных условий – пройдет сильный снег, местами ожидается метель, на дорогах снежные заносы.

Учитывая складывающиеся погодные условия, Госавтоинспекция Курской области обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.

Осторожность следует проявлять не только водителям, но и пешеходам. Снег снижаею видимость на дорогах. Госавтоинспекция рекомендует использовать светоотражающие элементы, которые сделают пешеходов более заметными для водителей. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.

Убедительная просьба не оставлять свой автотранспорт на проезжей части, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Автотранспорт, препятствующий уборке проезжей части улиц, в случае ненахождения владельца будет незамедлительно эвакуирован на штраф-стоянку. Чтобы избежать неприятного опыта осуществляйте парковку на местах стоянки. Кроме того, паркуя машину в проблемных местах, вы рискуете стать участником ДТП.

Сотрудники ГИБДД ориентированы на оказание всесторонней помощи участникам дорожного движения.

Телефон дежурной части УМВД России по Курской области 102; телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области (4712) 36-70-01, 36-70-02.