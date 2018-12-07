УМВД по Курской области поблагодарило журналистов за сотрудничество

СЕГОДНЯ 13:42 2018-12-07T14:08:28+03:00

Встреча журналистов и полицейских прошла в УМВД по Курской области Фото: УМВД России по Курской области.

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Ежегодно УМВД региона совместно с Комитетом информации и печати Курской области проводит творческий конкурс «Щит и перо» среди средств массовой информации Курской области на лучшее освещение проблем защиты граждан от преступных посягательств

В 2018 году на рассмотрение жюри были представлены 63 материала от 37 авторов. Победителей оценивали по номинациям: «Преступление и наказание», «На страже порядка», «Всегда в строю», «Внимание: подросток!», «Против зла – всем миром», «Антикоррупция», «Взгляд через объектив».

В жюри конкурса вошли члены Союза журналистов и Общественного совета при УМВД России по Курской области. Награждение победителей прошло в УМВД региона.

Начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Григорий Кулик поблагодарил журналистов за взаимодействие. Григорий Павлович отметил, что для полиции журналисты и их издания – это возможность прямого диалога с гражданами. При их поддержке население получает актуальные сведения о работе, которой сотрудники полиции посвящают себя целиком. Именно благодаря журналистам, люди могут знать о достижениях, а порой и подвигах людей в погонах.

- Сегодня мы благодарим вас за ваш труд и взаимодействие, уважаемые журналисты, - отметил начальник УМВД России по Курской области Георгий Кулик. – Ваши публикации формируют отношение жителей региона к работе полиции. Необходимо взаимопонимание, доверие и доброжелательное отношение друг к другу. Только при таком подходе мы сможем успешно выполнять поставленные задачи.

Также собравшиеся поблагодарили региональных журналистов за объективное освещение работы органов внутренних дел Курской области по защите граждан от преступных посягательств, а также привлечению внимания к профилактике преступлений и правонарушений. Благодарность от УМВД получил и журналист "Комсомольской правды" - региональный редактор "КП-Курск" Светлана Волкова.