2018-12-07T12:30:35+03:00
Общество

Курское предприятие сбрасывало свиные кишки в канализацию

Суд приостановил его деятельность
Яна ШЕЛЕСТ
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Создавалась реальная угроза распространения опасных заболеванийСоздавалась реальная угроза распространения опасных заболеванийФото: Из архива "КП"
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Управление регионального Россельхознадзора провело внеплановую проверку на курском предприятии, которое занимается изготовлением протеиновых добавок для животных. В ходе проверки были выявлены нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Предприятие выбрасывало кишечное свиное сырье в канализацию, вместо того чтобы утилизировать на утильзаводе. Также на предприятии не было условий для сбора, кратковременного хранения и транспортировки биологических отходов на утилизационный завод.

Создавалась реальная угроза распространения опасных заболеваний общих для человека и животных, а также нанесения вреда окружающей среде. В конце ноября 2018 суд приостановил деятельность предприятия на 30 суток.

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