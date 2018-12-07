Из Курской области выдворили 97 иностранных граждан

7 Дек. 11:23 2018-12-07T11:23:54+03:00

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За 11 месяцев 2018 года из Курской области выдворили 87 граждан иностранных государств Таджикистана, Узбекистана, Молдовы, Армении, Грузии, Украины, Вьетнама, Индии, Турции, а также граждан из Шри-Ланки, сообщили в региональном УФССП.

Иностранных граждан выселили по решению суда за нарушения сроков пребывания на территории РФ либо нарушение правил трудовой деятельности на территории РФ. На виновных наложили штраф и запретили въезжать на территорию России в течение пяти лет.

Только в декабре этого года судебные приставы проводили пятерых граждан Узбекистана до пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации.