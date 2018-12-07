2018-12-08T12:21:08+03:00
Экономика

Куряне сдали в банки почти 2,5 тонны мелочи

В курском отделении Банка России подвели итоги акции «Монетной недели в ЦФО»
Светлана ВОЛКОВА
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В обороте не хватает мелочи, сообщили организаторы акцииВ обороте не хватает мелочи, сообщили организаторы акцииФото: Из архива КП.
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С 26 ноября по 2 декабря куряне могли обменять в банках региона мелочь на банкноты или положить ее на счет новой карты с бесплатным обслуживанием.

«Куряне заинтересовались этой акцией. За семь дней в банки принесли монеты на сумму более 860 тысяч рублей. Вес «мелочи» - почти 2,5 тонны. В качестве приятного бонуса в обмен на металлические деньги куряне получали памятные банкноты и монеты номиналом 25 руб., выпущенные к Чемпионату мира по футболу, и сувениры от кредитных организаций», - рассказал управляющий Отделением по Курской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Овсянников.

По данным Банка России на каждого человека в нашей стране приходится 447 монет, но магазины и организации испытывают в ней недостаток. Монета оседает в карманах и домашних копилках россиян и может вернуться в денежное обращение, если люди снова начнут активно ей пользоваться при расчетах. Участие в «Монетной неделе» – еще одна возможность вернуть мелочь в оборот, пояснили организаторы акции.

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