Курянин проник в чужой дом и забрал все, что плохо лежало
Теперь его разыскивает полиция
Предполагаемый злоумышленник разыскиваетсяФото: Из архива "КП"
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В Курске полиция разыскивает подозреваемого в краже из частного домовладения. Подозреваемый проник в дом в областном центре через окно и похитил все, что смог унести.
Всех, кто располагает информацией о его личности или его передвижении, сообщить об этом по телефону 02, с мобильного 102, номеру 70-22-06 или в любой отдел полиции. Звонки принимаются круглосуточно.
Подозреваемый похитил все, что смог унестиФото: УМВД России по Курской области.