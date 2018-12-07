2018-12-07T10:59:33+03:00
Происшествия

Курянин проник в чужой дом и забрал все, что плохо лежало

Теперь его разыскивает полиция
Яна ШЕЛЕСТ
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Предполагаемый злоумышленник разыскиваетсяПредполагаемый злоумышленник разыскиваетсяФото: Из архива "КП"
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В Курске полиция разыскивает подозреваемого в краже из частного домовладения. Подозреваемый проник в дом в областном центре через окно и похитил все, что смог унести.

Всех, кто располагает информацией о его личности или его передвижении, сообщить об этом по телефону 02, с мобильного 102, номеру 70-22-06 или в любой отдел полиции. Звонки принимаются круглосуточно.

Подозреваемый похитил все, что смог унести Фото: УМВД России по Курской области.

Подозреваемый похитил все, что смог унестиФото: УМВД России по Курской области.

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