Под Курском сгорела летняя кухня

СЕГОДНЯ 08:48 2018-12-07T08:48:51+03:00

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7 декабря в половине третьего ночи в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании в летней кухне в поселке Глушково Глушковского района.

На место происшествия были направлены пожарные ПСЧ № 24 Глушковского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических и газовых сетей. Пожар оперативно потушили.

В летней кухне размерами 6х4 метра частично сгорела кровля. Пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 14 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.