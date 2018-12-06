2018-12-06T17:39:51+03:00
Звезды

Курян приглашают на "Кино в театре"

Перед показом можно будет посмотреть выступление роботов
Светлана ВОЛКОВА
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Киносеанс пройдет в драмтеатреКиносеанс пройдет в драмтеатреФото: Светлана ВОЛКОВА
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9 декабря в драматическом театре им. А.С. Пушкина в рамках проекта «Кино в театре» пройдет показ мультфильма «Фиксики. Большой секрет». Показ картин для маленьких зрителей Курский кинофонд традиционно совмещает с интересными развивающими мероприятиями. На этот раз приготовили для ребят «Большой секрет». Именно так, по аналогии с наименованием анимационной ленты, решено было назвать предстоящее мероприятие для детей. Перед сеансом в фойе театра будут проходить состязания по настольным играм от клуба-магазина «46 Котов». А детский университет и технопарк «ЮЗГУ Юниор» устроит показательные выступления роботов. Здесь же будет организована и тематическая книжная выставка от библиотеки им. Асеева. На сцене театра выступит детский фольклорный ансамбль «Тимоша» Курского музыкального колледжа им. Г.В. Свиридова.

Киносеанс начнется в 13.00. Начало предсеансового мероприятия в 12.00. Билеты стоимостью 50 рублей можно приобрести в кассах драмтеатра и филармонии. Принимаются групповые заявки на льготных условиях. Справки по телефону: (4712) 52-98-20.

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