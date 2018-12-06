Откроется фотовыставка "От Курска до Кишенева"

СЕГОДНЯ 17:31 2018-12-06T17:36:37+03:00

Выставка продлится весго несколько дней Фото: Из архива КП.

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7 декабря в 13.00 в выставочном зале КТЦ «Звездный» (Красная пл., 2/4) откроется международная фотовыставка «От Курска до Кишинева», посвященная 75-летию Победы в Курской битве.

Организаторы выставки: посольство Республики Молдова в Российской Федерации при поддержке аппарата Президента Республики Молдова, администрация Курской области, Русский историко-патриотический клуб, национальный координационный комитет «Победа» Республики Молдова, управление культуры города, Курская региональная общественная организация «Общественно-культурный центр «Община молдован».

Фотовыставка рассказывает о коренном переломе в ходе Великой Отечественной войны – битве на Курской дуге. Экспозиция состоит из информационных материалов, разработанных Центральным музеем Великой Отечественной войны на Поклонной горе, фотографий военно-исторического сайта «Военный альбом» и материалов из архивов молдавских общественных организаций.

Общая славная история военных лет продолжается сегодня дружественными отношениями в сфере культуры и искусства, многолетним сотрудничеством между Республикой Молдова и Курской областью.

Выставка продлится до 10 декабря.