В Курской области продолжится снегопад

СЕГОДНЯ 17:11 2018-12-06T17:11:49+03:00

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С вечера 6 декабря и на протяжении суток в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Временами небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Местами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура: ночью -3…-8 ºС, днем от -2…-7 ºС.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий.

Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим. Управляя автомобилем на скользкой дороге, следует избегать резких поворотов и торможений.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в «Службу спасения» по номеру телефона «112».