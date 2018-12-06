2018-12-06T15:28:59+03:00
Происшествия

Курянина обвиняют в изнасиловании сводной сестры

Дело передано в суд
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Мужчине грозит срокМужчине грозит срокФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

В суд передано уголовное дело против 29-летнего жителя Золотухинского района. Мужчину обвиняют в изнасиловании.

По данным следствия утром 2 августа был в доме своей 22-летней сводной сестры. Он подошел к ней, спящей на кровати, и, применяя физическую силу, изнасиловал.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в Следственном комитете.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курян приглашают на "Кино в театре"
Откроется фотовыставка "От Курска до Кишенева"
В Курской области продолжится снегопад
В Курске на Пучковке отремонтировали поврежденную теплосеть
В Курске водитель «Ауди» врезался в столб
В Курске задержали студентов, которые разукомплектовывали авто
В Курске осудили двух сестер-закладчиц
Несколько курских улиц останутся без света
Сбербанк поднял верхнюю границу возраста по потребительским кредитам до 70 лет
Под Курском 19-летний водитель устроил тройное столкновение
Под Курском водитель грузовика насмерть сбил пешехода
Руководство курского СК проведет прием граждан в Щиграх
В Курске пройдет Международная конференция «Свиридовские чтения – 2018»
В администрации Курской области новые назначения
Курян, оставшихся без света, переключили на резервную линию
Курян предупреждают о гололеде
Под Курском задержали подозреваемых в серии краж запчастей
Курянка стала победителем конкурса «Доброволец России-2018»
В Курске инвалид через суд взыскала компенсацию за проезд
В Курске служебный пес помог задержать наркомана
В Курске суд признал запрещенным рецепт "коктейля Молотова"