Курянина обвиняют в изнасиловании сводной сестры
Дело передано в суд
Мужчине грозит срокФото: Из архива КП.
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В суд передано уголовное дело против 29-летнего жителя Золотухинского района. Мужчину обвиняют в изнасиловании.
По данным следствия утром 2 августа был в доме своей 22-летней сводной сестры. Он подошел к ней, спящей на кровати, и, применяя физическую силу, изнасиловал.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в Следственном комитете.