Курянина обвиняют в изнасиловании сводной сестры

6 Дек. 15:28 2018-12-06T15:28:59+03:00

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В суд передано уголовное дело против 29-летнего жителя Золотухинского района. Мужчину обвиняют в изнасиловании.

По данным следствия утром 2 августа был в доме своей 22-летней сводной сестры. Он подошел к ней, спящей на кровати, и, применяя физическую силу, изнасиловал.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в Следственном комитете.