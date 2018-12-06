2018-12-06T15:28:59+03:00
Происшествия

Курянина обвиняют в изнасиловании сводной сестры

Дело передано в суд
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Мужчине грозит срокМужчине грозит срокФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

В суд передано уголовное дело против 29-летнего жителя Золотухинского района. Мужчину обвиняют в изнасиловании.

По данным следствия утром 2 августа был в доме своей 22-летней сводной сестры. Он подошел к ней, спящей на кровати, и, применяя физическую силу, изнасиловал.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в Следственном комитете.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На "Курской аномалии" выступят команды из России, ДНР и Белоруссии
В Курске пройдет конкурс пианистов
Елочные базары в Курске откроются 20 декабря
В Курске пустят еще несколько льготных автобусов
В Курске на Народной нашли труп
В Курске наградили победителей конкурса «Щит и лира»
В Курской области завершается осенний призыв
Что подарить родителям на Новый год в Курске?
Под Курском сгорел дом
В Курске откроется выставка «Зимнее настроение»
Куряне похищали товары с полок магазина, в котором работали
В Курской области раскрыли кражу более 100 тысяч рублей с карты
Мошенники списали с карты курянки 15 тысяч рублей
Курян предупреждают о гололеде
В Воронеже проект «Сила команды» Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк стал победителем Премии RuPoR
Приоритеты в работе законодательной власти
Под Курском ВАЗ врезался в столб
Под Курском иномарка перевернулась в кювет