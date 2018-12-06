2018-12-06T14:42:13+03:00
Недвижимость

В Курске на Пучковке отремонтировали поврежденную теплосеть

Специалисты «Квадры» заменили три метра трубопровода
Яна ШЕЛЕСТ
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Специалисты заменили три метра теплосетиСпециалисты заменили три метра теплосети
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6 декабря утром на улице Пучкова в Курске на теплосети случилась очередная авария. Повреждение трубопровода произошло в результате внешней коррозии металла

Специалисты теплосетевой компании «Квадра» приступили к срочному ремонту трубопровода. В нескольких домах и двух соцобъектах отключили тепло и горячую воду.

— Этот ветхий участок находится в 15 метрах от места, где наши специалисты ранее врезали новый фрагмент трубопровода, - пояснил главный инженер филиала Андрей Кулешов.

К 13.00 все работы завершились. Специалисты заменили три метра теплосети и подключили потребителей к теплу и горячей воде. В работе были задействованы две ремонтные бригады и пять единиц спецтехники.

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