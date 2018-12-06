2018-12-06T13:04:53+03:00
Происшествия

В Курске водитель «Ауди» врезался в столб

От освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался
Яна ШЕЛЕСТ
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Водитель легковушки получил травмыВодитель легковушки получил травмыФото: соцсети
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5 декабря около десяти часов вечера 38-летний водитель автомобиля «Ауди А4» ехал со стороны улицы Дзержинского в сторону улицы Сумской. Напротив дома № 33 по улице Энгельса он врезался в фонарный столб.

В результате ДТП водитель легковушки получил травмы, с которыми его доставили в Городскую клиническую больницу № 4 Курска. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

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