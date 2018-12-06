2018-12-06T12:50:06+03:00
Происшествия

В Курске задержали студентов, которые разукомплектовывали авто

Запчасти они использовали для своих машин
Ольга ДАНИЛОВА
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Студентам грозит срокСтудентам грозит срокФото: Из архива КП.
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Полицейские задержали студентов, которые устанавливали на свои машины краденые колеса и другие детали. От действий молодых людей пострадали три автовладельца в разных районах Курска. Подозреваемые выбирали машины, не оборудованные сигнализацией, которые стояли в плохо освещенных местах.

Первую иномарку разукомплектовали в Сеймском округе. Следующие кражи совершались на проспекте Вячеслава Клыкова, недалеко от места жительства одного из подозреваемых. Злоумышленники установили на свои автомобили новые комплекты колес, а один из них украсил свой внедорожник дорогой светотехникой, которую сняли с Нивы.

Полицейским удалось отследить автомобиль, используемый при совершении преступлений, а затем и задержать подозреваемых. Все похищенное было изъято и приобщено в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела. В самое ближайшее время автовладельцы получат свое имущество назад и смогут эксплуатировать машины. Студенты до суда останутся под подпиской о невыезде. За серию краж, совершенную группой лиц им может быть назначено наказание на срок до 5 лет.

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