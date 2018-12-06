Несколько курских улиц останутся без света

6 Дек. 11:36 2018-12-06T11:36:21+03:00

Отключения запланированы во всех округах Фото: Из архива "КП"

Изменить размер текста: A A

В связи с проведением плановых работ в электрических сетях будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 10 декабря по 14 декабря с 9-00 до 13-00 или с 13-00 до 16-00: 1-й Степной переулок Мостовая 60-50, 3-й Рублевский переулок, Беловская, Песчаная, Кореневская, Сосновый бор, Санаторная, Запрудная, Парашютная, Аэроклубная, Броневая, Заповедный проезд, 5-я Кислинская, 1-2-й Степные переулки, Монтажников, Прилужная, Народная, Охотничья, Камышовая, Утренняя.

Тел. для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 12 декабря по 14 декабря с 9-00 до 16-00:

ул. Нижняя Набережная 66 - 120; 11 – 43; ул. А. Аристарховой 1 – 32.

Тел. для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 10 декабря по 14 декабря с 9-00 до 17-00:

Васильевский п-к 8 – 28; Кривецкая 23-63, 22- 60; Сеймская 43 -63, 28- 48; Киевская 35- 55, 48-76;

Котлякова 93 -85, 44- 90; Подвойского 70 -98, 71- 91; Кривецкая 65 -93, 62- 84;

Ивановский п-к 1-65, 2 -70.

Тел. для справок: 26-32-10.