2018-12-06T10:41:22+03:00
Общество

Сбербанк поднял верхнюю границу возраста по потребительским кредитам до 70 лет

Теперь потребительские кредиты без обеспечения будут доступны клиентам старше 65 лет при условии окончания кредита до наступления 70 лет
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Кредит можно оформить в офисе банка всего за один визит либо в сервисе интернет-банкинга «Сбербанк Онлайн» (и тогда банк посещать не нужно). Время принятия решения по заявке на кредит — от двух минут.

- Мы видим, что все больше россиян пенсионного возраста хотят расширять свои возможности, в том числе при помощи потребительских кредитов, - рассказала заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Светлана Кирсанова. - Доступность и развитость финансовых продуктов для людей старшего возраста напрямую влияют на качество их жизни. Клиенты Сбербанка пенсионного возраста активно пользуются банковскими сервисами: каждый третий работающий пенсионер вкладывает денежные средства в срочные счета, дебетовыми картами владеют 80% пенсионеров, кредитные карты есть у 13% клиентов старше 55 лет, а услугой “Мобильный банк“ пользуются 63% пенсионеров. Поэтому Сбербанк стремится постоянно совершенствовать продукты и сервисы, созданные специально для этой группы клиентов. Создание лучших на рынке продуктов для этого сегмента — не только наша деловая, но и социальная миссия.

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